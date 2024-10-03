Блогер Васильев заявил, что участников марафонов желаний учат быть криптоинвесторами

По словам блогера Стаса Васильева, даже на фоне новостей о задержании блогеров Чекалиных инфоцыган в нашей стране меньше не стало. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Лерчик считала, что, заявив о своей лояльности государству, от нее отстанут, и она дальше сможет продолжать обманывать, однако на самом деле оказалось, что нет: если нарушение закона имеет место — надо отвечать.

По мнению блогера, несмотря на громкие судебные разбирательства, марафонов меньше не стало. Более того, работа этих марафонов теперь направлена не на исполнение желаний, а на обучение криптоинвестированию.

Он подчеркнул, что в данном направлении нет никакой законодательной работы, из-за чего не ясно, каким образом это регулировать.

Ранее юрист Илья Русяев пояснил, почему блогерше Лерчек грозит новое уголовное дело.