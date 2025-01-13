Блогер Васильев заявил, что в США не работают ни мигранты, ни гидранты

В нашей стране ежегодно проводятся профилактические мероприятия летних лесных пожаров, однако проблема в том, что много дегенератов. По словам блогера Стаса Васильева, даже если власти сделали все, то какое-то тупоголовое быдло обязательно где-то что-то подожжет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что то же самое могло произойти и в Калифорнии, к тому же, как выяснилось, в Штатах не работают ни мигранты, ни гидранты.

По мнению эксперта, за природными катастрофами стоит наука, поскольку лесной пожар является вещью довольно изученная, они полностью поддаются прогнозированию, а следовательно, и профилактике.

Ранее СМИ раскрыли одну из возможных причин возникновения пожара в Калифорнии.