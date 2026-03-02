Блогер заявил, что российские туристы в Дубае надеются, что дипломаты решат проблему быстрее, чем кончатся деньги

Пока мировые СМИ обсуждают геополитические последствия ближневосточного кризиса, тысячи российских туристов в Дубае решают бытовую проблему: когда же откроют небо, чтобы наконец улететь домой. Журналист и блогер Илья Саглиани, который сам оказался в эпицентре событий, рассказал NEWS.ru, что паники в отелях нет, но настроение у людей тревожное. Все сидят на чемоданах в ожидании новостей, а продлевать гостиницу приходится за свой счет.

По его словам, предыдущая ночь выдалась по-настоящему жуткой. В отелях объявили эвакуацию, постояльцев спустили на первые этажи и в паркинги. Днем ситуация немного стабилизировалась, но работу ПВО было слышно отчетливо. Сейчас туристы замерли в неопределенности: с одной стороны, непосредственной угрозы вроде бы нет, с другой — никто не может сказать, когда авиасообщение восстановят.

Блогер добавил, что отпуск превратился в вынужденное сидение с чемоданами, а дополнительные расходы ложатся на плечи путешественников. Остается только ждать и надеяться, что дипломаты и авиакомпании решат проблему быстрее, чем закончатся деньги на продление отеля.

Ранее эксперт Кодякова заявила, что всю стоимость тура в ОАЭ вернут лишь при несостоявшемся вылете.