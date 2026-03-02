Ракетные атаки в ОАЭ: эксперт раскрыла, кто вернет деньги за сорванный отпуск

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах для многих россиян обернулся настоящим кошмаром: ракетные атаки и закрытое небо поставили крест на отпускных планах. Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова в беседе с NEWS.ru объяснила , как в этой катастрофе не потерять еще и деньги. Главный юридический нюанс: происходящее классифицируется как форс-мажор, а это полностью меняет расклад сил между туристом, туроператором и авиакомпанией.

По ее словам, если вы только собирались лететь в ОАЭ и вылет не состоялся, то здесь все просто и обнадеживающе: угроза безопасности в стране пребывания дает вам право расторгнуть договор и получить обратно полную стоимость тура. Закон в этой ситуации целиком на вашей стороне.

Эксперт подчеркнула, что сложнее тем, кого беда застала уже на месте. Вернуть деньги за испорченный отдых можно, но только за те дни, которые вы фактически не использовали. И никаких штрафов с отельера или туроператора: форс-мажор освобождает бизнес от санкций и компенсации морального вреда. Авиакомпания, отменившая рейс из-за закрытого неба, обязана покормить и напоить вас в аэропорту, но оплачивать гостиницу не должна — военные действия не ее вина.

Отдельная боль — страховка. Кодякова предупреждает: стандартные полисы не покрывают риски, связанные с военными действиями. Если в полисе нет специальной оговорки, то лечение от осколочных ранений или компенсация за задержку рейса под обстрелами могут быть просто аннулированы. Итог неутешительный: юридически защищены лишь те, кто не успел вылететь. Остальным придется довольствоваться пропорциональными возвратами и надеяться, что здоровье не подведет, а страховка не окажется «пустой».

