Блогер Щепихин появился в суде с фингалами под обоими глазами

Скандально прославившийся на всю Россию блогер Арег Щепихин появился в зале суда, где ему вынесли решение о помещении под арест. Эти кадры появились в телеграм-канале Mash.

Задержанный блогер и бизнес-коуч Щепихин появился в зале суда, где ему вынесли решение о мере пресечения. По вердикту судьи его поместили в следственный изолятор на время следствия. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: о призывах к экстремизму, а также возбуждению ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. Только по первой из них ему грозит до пяти лет лишения свободы, и по второй еще шесть лет колонии.

В приведенных из зала суда видно, что подозреваемый избит, у него под каждым глазом заметные синяки. Теперь ему предстоит минимум два месяца провести в СИЗО.

Ранее стало известно, что муфтий Чечни Межиев потребовал строго наказать Щепихина. По словам религиозного деятеля, бизнес-тренер совершил тяжкое преступление, призывая к этническим чисткам в России, разжигая межнациональную рознь и пропагандируя нацизм. Такое поведение, отметил муфтий Чечни, не может оставаться безнаказанным.