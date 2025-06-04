Муфтий Чечни потребовал наказания для блогера Щепихина

Громкое похищение бизнес-тренера Арега Щепихина в центре Москвы прокомментировал советник главы Чечни и муфтий республики Салах Межиев. Об этом пишет телеграм-канал «ЧГТРК Грозный».

По словам Межиева, бизнес-тренер совершил тяжкое преступление, призывая к этническим чисткам в России, разжигая межнациональную рознь и пропагандируя нацизм. Такое поведение, отметил муфтий Чечни, не может оставаться безнаказанным.

Межиев заявил, что случившееся должно стать предостережением для всех, кто пытается оскорблять дорогое для миллионов людей.

«Мы поддерживаем действия правоохранительных органов… и требуем самого строгого наказания для него», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что вечером вторника, 3 июня, Щепихин был похищен группой мужчин — его просто увезли на черном Mercedes. Вскоре машина была остановлена, но бизнес-тренера внутри не было. Потом были задержаны шесть подозреваемых в похищении.