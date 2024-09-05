Блогера Шпака заочно осудили на 8 лет колонии за фейки об армии РФ

Басманным судом Москвы блогер Александр Шпак был заочно приговорен к восьми годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о российской армии, сообщил ТАСС.

«Признать виновным Шпака А.К. по п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — огласил решение судья.

Отсчет срока наказания Шпаку начнется с момента его задержания или экстрадиции.

Блогеру также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов на протяжении четырех лет после освобождения.

Шпак признан виновным в том, что, находясь за границей, выложил в интернет видеоролик с недостоверной информацией о подрыве Каховской ГЭС. Ранее он был объявлен в розыск.

Тверским судом Москвы в октябре 2023 года Шпак был признан виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

По каждому из протоколов ему назначены административные штрафы в размере 50 тыс. руб. Ранее блогера также штрафовали на 50 тыс. руб.

Александр Шпак — бодибилдер и блогер, известный своей эпатажной внешностью. В настоящее время в отношении него возбуждено второе уголовное дело — по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации) — после публикации видео, на котором он сжигает свой российский паспорт.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту незаконной вырубки леса.