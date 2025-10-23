Блогера Сидоропуло приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Савеловский суд города Москвы вынес приговор блогеру Андрею Сидоропуло. Он назначил ему шесть лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Следствие установило, что блогер разместил в интернете обучающий курс «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Этот курс был платным, всем покупателям обещали быстрый и гарантированный результат в виде улучшения материального состояния. Сам Сидоропуло и его подельники взятые на себя обязательства выполнять не собирались, благодаря чему своих денег лишились 40 человек. Их обманули на 8,3 млн руб. Это квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. Сидоропуло на полученные деньги приобрел автомобиль Lamborghini, что расценили как легализацию денежных средств.

«Суд постановил признать Андрея Сидоропуло виновным, назначить ему окончательное наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 500 тыс. рублей», — указано в вердикте.

Сам обвиняемый свою вину признал полностью, он также раскаялся и погасил ущерб пострадавшим от его действий.

Ранее сообщалось, что новосибирского педагога приговорили к 13 годам колонии за надругательство над ученицей. Мужчина совершил ряд насильственных действий в отношении несовершеннолетней ученицы. На момент преступлений девочке не исполнилось 14 лет. В общей сложности суд рассмотрел пять эпизодов противоправной деятельности.