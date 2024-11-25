Использование Украиной ракет ATACMS и Storm Shadow на территории России вызвало резонанс в мировых СМИ. Эксперты считают, что это шаг к прямому участию Запада в конфликте. В Москве уже отреагировали испытанием нового оружия.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS, использованные украинскими силами, вызвали ожесточенные споры на международной арене. В материале хорватского издания Advance отмечается, что удары, нанесенные этими и британскими ракетами Storm Shadow, можно рассматривать как прямое вмешательство Соединенных Штатов и их союзников в конфликт с Россией.

Эксперты подчеркивают, что управление столь сложными системами требует высокой квалификации. Украинская армия, по мнению аналитиков, вряд ли обладает такими специалистами, что усиливает подозрения о прямом участии американских, британских или французских военных в этих операциях. Такой шаг вызвал резкую реакцию Москвы, усугубляя и без того напряженные отношения между сторонами.

В своем обращении президент России Владимир Путин заявил о готовности к асимметричному ответу. Так, на прошлой неделе российские военные провели испытания новой ракетной системы средней дальности, получившей название «Орешник». Эта система, как сообщается, разрабатывалась для обеспечения дополнительной безопасности стратегически важных объектов на территории страны.

Эксперты рассматривают эту ситуацию как еще один шаг к эскалации конфликта, где каждая сторона демонстрирует свои возможности. При этом использование высокотехнологичного западного оружия в руках Украины может стать триггером для нового витка противостояния.