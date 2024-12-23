Боднар: «Украинский легион» в Польше распределят по различным военным частям ВСУ

Добровольцы, вступившие в «Украинский легион», который организуется в Польше, будут распределены по различным военным частям. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает ТАСС.

По его словам, на первом этапе проходит базовая военная подготовка в Польше, а затем в зависимости от специальности бойцов их транспортируют на специализированные полигоны для подготовки к выполнению конкретных задач.

После этого происходит распределение в соответствующие военные подразделения на территории Украины, где новобранцы из «Украинского легиона» будут подчинены конкретным частям.

Он добавил, что в январе начнется новый набор в «Легион». При этом посол не раскрыл информацию о количестве уже записавшихся, отметив, что в настоящее время рассматривается более тысячи заявлений соответствующей комиссией.

8 июля после встреч с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил о создании в Польше добровольческого военного подразделения «Украинский легион», в который могут вступать граждане Украины, находящиеся в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово ВС РФ уничтожили польских наемников.