Boeing 737 авиакомпании Utair Москва — Тюмень заглох во Внуково во время рулежки к ВПП

Самолет Boeing 737 российского авиаперевозчика Utair Москва — Тюмень во время рулежки к взлетной полосе заглох в московском аэропорту Внуково. Об этом со ссылкой на источник передал телеканал РЕН ТВ.

Как рассказал один из пассажиров, в районе 10 часов вечера всех сидящих в самолете внезапно призвали покинуть воздушное судно. Сейчас путешественники получили талоны на еду и напитки и сидят в аэропорту, ожидая замены борта, которая ожидается не ранее 23:30 по мск.

Причины неисправности самолета не сообщаются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет столкнулся с линией электропередач и упал на Алтае. Многоцелевой СП-30 разбился в Быстроистокском районе, недалеко от села Верх-Озерное. Он задел провода электролинии и врезался в землю. На борту находился только пилот, который чудом остался невредим.