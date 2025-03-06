Boeing 787 столкнулся с «рукавом» в аэропорту Внуково: двигатель поврежден

Во Внуково произошел инцидент, в результате которого «рукав» протаранил самолет, повредив его двигатель, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, происшествие случилось накануне с Boeing 787, принадлежащим «Узбекским авиалиниям». Этот самолет планировал перевезти 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако во время стыковки телескопический трап задел левый двигатель «дримлайнера», что привело к задержке рейса.

Всех пассажиров перенаправили в аэропорт Домодедово. Поврежденный самолет до сих пор находится на территории московского аэропорта Внуково.

Ранее сообщалось, что активность полетов транспортников США в польский Жешув сильно снизилась.