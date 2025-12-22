Боец «Орлана» получил ранения лица и ноги при отражении атаки FPV-дрона на Шебекино

На границе с Украиной продолжаются локальные бои с применением беспилотников. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предприняли попытку атаковать город Шебекино с помощью FPV-дрона.

Атаку отражал боец российского подразделения «Орлан». В ходе боя он получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и ноги.

По словам Гладкова, военного доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 22 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать несколько российских регионов десятками беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары БПЛА в Брянской области, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря. Всего над российской территорией сбили 41 воздушный объект.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили ключевой морской порт в Одесской области.