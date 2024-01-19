Боец с позывным Снейк: российские войска нашли средство против кассетных боеприпасов

Украинские войска вынуждены были поменять свой подход к применению кассетных боеприпасов, рассказывается в материале РИА Новости.

Кассетники начали поступать на линию боевого соприкосновения летом, когда началась пробуксовка украинского контрнаступления. В США называли поставки временной мерой — пока не налажено производство обычных боеприпасов.

Боец с позывным Снейк с Купянского направления рассказал, что в самый горячий период на один обычный боеприпас приходилось по два-три кассетных.

По мнению бойца, ВСУ стали отказываться от применения кассетных боеприпасов при подготовке к штурмам, потому что российские военные нашли надежное средство против них.

«Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», — сказал Снейк.

Также он отметил, что украинцы стали чаще использовать FPV-дроны.

На днях по Сети разлетелось видео, на котором боец с позывным Бабай выманивает на себя коптер противника и уворачивается от него.