Боец СВО из Карелии вернулся с фронта и трагически погиб

Житель Карелии, участвовавший в специальной военной операции, трагически погиб в пожаре, охватившем его дом, сообщила газета «Фактор».

Согласно информации издания, мужчина заключил контракт с Министерством обороны в конце весны 2023 года и отправился в зону СВО. Сообщается, что он участвовал в сражениях на херсонском направлении, где получил ранение, но остался жив.

В начале июня военнослужащий вернулся в родное село в отпуск, однако спустя две недели произошла трагедия. Известно, что в момент возгорания в доме находился также брат погибшего. Спасти ни одного из них не удалось.

Ранее сообщалось, что местные жители на Камчатке избили и похитили участника СВО ради 2 млн руб.