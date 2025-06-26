Местные жители на Камчатке избили и похитили участника СВО ради 2 млн рублей

Четверо граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском, напали на участника специальной военной операции по защите Донбасса. Они заманили его в лес и угрожали расправой, если он не отдаст им 2 млн руб. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.26 июня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошёл в сентябре 2024 года. В то время 48-летний пострадавший, участник специальной военной операции, проходил реабилитацию после ранения в Петропавловске-Камчатском.

Во время лечения он получил значительную сумму денег и поделился этой информацией со своим 35-летним знакомым. Как показали дальнейшие события, это было ошибкой.

«Злоумышленник решил завладеть чужими денежными средствами. Для реализации преступного замысла он привлек своего знакомого, а тот в свою очередь вовлек еще двоих граждан. Пострадавшего заманили в лесной массив и, угрожая убийством, потребовали два миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы добиться от мужчины согласия, злоумышленники применили к нему физическое насилие, колотив его бейсбольной битой. В результате этого участник специальной военной операции предоставил доступ к своему банковскому счету, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

В тот раз злоумышленники вывели со счёта 32 тысячи рублей, но этого им показалось мало, и они похитили человека. Они привезли его в квартиру одного из сообщников. Там они заставили его подписать фальшивую расписку и сказать на видео, что у него есть долг.

Мужчина провел в квартире практически всю ночь, а когда его освободили утром, он рассказал о произошедшем своему начальству, которое и вызвало полицию. В тот же день злоумышленников нашли и взяли под стражу.

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