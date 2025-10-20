Боец СВО попал на аферу с госпиталем, лишившись 450 тысяч

Участник специальной военной операции из Екатеринбурга заплатил 450 тыс. руб. за фиктивное оформление в военный госпиталь, чтобы избежать возвращения в часть с недолеченным ранением. Сделку, по его словам, предложила юрист, к которой он обратился за правовой помощью. В результате деньги не вернули, документы не предоставили, а самому военнослужащему теперь грозит уголовное дело за дезертирство, сообщил портал E1.RU.

Контрактник Антон (имя изменено) получил серьезное ранение ноги в январе 2025 года. После пяти месяцев лечения в госпиталях Ростова и Екатеринбурга военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, несмотря на то что он, по его словам, даже не мог надеть обувь.

«Когда я пришел на военно-врачебную комиссию, мне сказали: „Кожу мы тебе нарастили, кости заросли, езжай к себе в часть“. А я даже обувь надеть не мог. У меня нога была в три раза больше на тот момент, опухшая, отекшая», — рассказывает военнослужащий.

Обратившись к юристу Татьяне П. за помощью в продлении больничного, он вместо этого получил предложение о платной госпитализации для последующего комиссования за 750 тыс. руб. Антон передал более половины суммы — 450 тыс. руб.

Его познакомили с посредником по имени Женя, который уверял, что оформление в госпитале идет полным ходом, но документы предоставить отказывался под разными предлогами.

Ситуация обострилась, когда из воинской части стали звонить с угрозами возбуждения уголовного дела.

«В части требовали справку из госпиталя. Я — к Жене, говорю, дай мне документ, а он говорит — завтра, послезавтра... Ну я уже понял, к чему это всё идет», — рассказывает военнослужащий.

После требования вернуть деньги юрист пообещала сделать это в течение нескольких дней, но за полтора месяца обязательства не выполнила.

«Каждый день отговорки и перенос на следующий день... Чисто мое мнение, они надеялись, что месяц-полтора меня промурыжат, на меня возбудят уголовное дело, подадут в федеральный розыск, и меня просто увозят в колонию, а они в шоколаде», — предполагает Антон.

Сама юрист Татьяна П. подтвердила факт получения денег, объяснив это желанием помочь: «Он давал мне деньги для оказания услуги, я их просто приняла и передала человеку, который должен был его устроить в госпиталь. Он хотел, чтобы его комиссовали, но у нас ничего не получилось».

Сейчас Антон находится в части и продолжает лечение. Он намерен обратиться в Следственный комитет после получения отпуска.

