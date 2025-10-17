Врач из Башкирии через суд добился статуса ветерана боевых действий

Житель Башкирии, добровольно работавший врачом в зоне специальной военной операции, был вынужден обратиться в суд для получения заслуженного ветеранского статуса. История медика, столкнувшегося с непониманием чиновников, стала известна порталу Ufa1.ru.

В 2022 году мужчина по собственной инициативе отправился в Донбасс, где в течение месяца выполнял профессиональный долг. В его задачи входило проведение судебно-медицинских экспертиз, осмотр тел погибших военнослужащих и их последующая идентификация.

Однако по возвращении домой героическая работа медика была поставлена под сомнение. При обращении в Министерство здравоохранения и военкомат для оформления документов ему заявили, что поездка была сугубо добровольной и не может служить основанием для присвоения статуса.

Не согласившись с таким решением, россиянин подал иск в суд. Его представители в суде настаивали на том, что командировка была организована работодателем по поручению Минздрава, а деятельность медика полностью подпадает под закон «О ветеранах». Суд тщательно изучил материалы дела и удовлетворил требования врача. В ближайшее время ему должны выдать все необходимые документы, подтверждающие статус ветерана боевых действий.

