Боец СВО попал в скандал с ГИБДД из-за бывшей жены под Воронежем

Участник специальной военной операции, прибывший из Курской области, стал фигурантом инцидента с сотрудниками ГИБДД под Воронежем из-за спора с бывшей женой и ребенком. Информация об этом появилась в телеграм-канале Baza.

По информации российских военных корреспондентов и общественников, 13 июля боец находился в служебной командировке в Воронежской области и обратился к бывшей супруге с просьбой о встрече с сыном. Женщина дала согласие, но в ситуацию вмешался ее нынешний муж, работающий инспектором ГИБДД.

Инспектор остановил автомобиль военнослужащего, когда тот ехал с ребенком. Сотрудник ДПС заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка вернули матери, а военнослужащего направили на медицинское освидетельствование, которое не выявило следов алкоголя в крови. В настоящее время МВД проводит проверку обстоятельств произошедшего.

По версии бывшей жены военного, ей позвонил бывший свекор и попросил о встрече внука. Пенсионер забрал мальчика, и мать ожидала, что он же и вернет ребенка. Однако на самом деле мальчика повез домой отец.

Муж женщины получил информацию от знакомого о том, что автомобиль «Нива» неровно движется по дороге в районе Лосево. Инспектор выехал на место, остановил машину и увидел за рулем бывшего мужа своей жены.

Инспектор сообщил руководству о признаках опьянения у водителя и непристегнутом ребенке. В связи с инцидентом инспектор вызван в Воронеж для прохождения проверки на полиграфе.

Ранее сообщалось, что участник СВО спас упавшую с балкона девочку в Иркутске.