Боец СВО провел месяц в окружении, оставив прощальные письма семье

Боец, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), на протяжении месяца находился в кольце врага. Как сообщила «Комсомольская правда», все это время он создавал послания прощального характера для своей семьи.

В апреле 2024 года мужчина отправился на выполнение очередной боевой задачи. На протяжении месяца информации о его подразделении не поступало. Спустя месяц он сумел связаться с супругой и сообщил, что находился в окружении. Не имея возможности поддерживать контакт с родными, он делал записи, в которых прощался с ними и давал советы своим детям.

Последующая операция оказалась для солдата роковой. По словам жены павшего воина, она часто возвращается к его записям, оставшимся после него, чтобы вновь пережить те чувства и ощутить его присутствие рядом.

Ранее сообщалось, что мать погибшего бойца СВО скончалась на могиле сына в Забайкалье.