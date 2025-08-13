Боец ВС РФ использовал автомат как копье и спас жизнь товарищам

Солдат из российских Вооруженных сил нашел нестандартное применение автомату, превратив его в подобие копья, чтобы отразить нападение украинского беспилотника. Курьезный эпизод боевого столкновения был зафиксирован камерой разведывательного дрона, видео опубликовали в телеграм-канале «Mash на Донбассе».

На представленных кадрах запечатлено, как украинский дрон-камикадзе маневрирует над двумя российскими военнослужащими, пытаясь атаковать их с воздуха. Солдаты ведут огонь, срывая попытки дрона осуществить подрыв. В один из моментов, когда беспилотник приблизился на опасное расстояние, один из бойцов ВС РФ бросил свой автомат в летящий аппарат, словно метательное оружие.

В результате, дрон сдетонировал в воздухе, не достигнув цели, что позволило сохранить жизни российским солдатам.

