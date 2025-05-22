Боец ВСУ случайно зашел к российским военным за сигаретами
Боевик ВСУ по ошибке зашел в гости к российским штурмовикам за сигаретами
Фото: [Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф]
В ходе боевых действий в ДНР произошел курьезный инцидент: украинский военный по ошибке зашел на позиции российских штурмовиков, чтобы попросить сигарет. Об этом рассказал боец 33-го мотострелкового полка группировки «Центр» Мурат Гаджикурбанов, передает РИА Новости.
Инцидент произошел ночью в районе поселка Новооленовка, недавно освобожденного российскими войсками. Украинский военный, одетый в камуфляж с синими опознавательными повязками ВСУ, без бронежилета и каски спокойно вошел в помещение, где находились российские бойцы.
«Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он, оказывается, думал, там сидят также их, и пришел за сигаретами», — рассказал боец ВС РФ.
По словам военного, для украинца было удивительно, что российские военные засели всего в пятнадцати метрах от дома, где находились боевики ВСУ.
Минобороны РФ 19 мая сообщило о полном освобождении Новооленовки.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте после атаки на главу Беловского района.