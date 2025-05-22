Боец ВСУ случайно зашел к российским военным за сигаретами

В ходе боевых действий в ДНР произошел курьезный инцидент: украинский военный по ошибке зашел на позиции российских штурмовиков, чтобы попросить сигарет. Об этом рассказал боец 33-го мотострелкового полка группировки «Центр» Мурат Гаджикурбанов, передает РИА Новости.

Инцидент произошел ночью в районе поселка Новооленовка, недавно освобожденного российскими войсками. Украинский военный, одетый в камуфляж с синими опознавательными повязками ВСУ, без бронежилета и каски спокойно вошел в помещение, где находились российские бойцы.

«Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы. Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он, оказывается, думал, там сидят также их, и пришел за сигаретами», — рассказал боец ВС РФ.

По словам военного, для украинца было удивительно, что российские военные засели всего в пятнадцати метрах от дома, где находились боевики ВСУ.

Минобороны РФ 19 мая сообщило о полном освобождении Новооленовки.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте после атаки на главу Беловского района.