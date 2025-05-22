СК возбудил дело о теракте после атаки на главу Беловского района

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что инцидент квалифицирован как террористический акт. СК РФ намерен установить всех причастных из состава ВСУ и добиться их привлечения к ответственности. Инцидент произошел на фоне регулярных обстрелов приграничных территорий, которые российские власти систематически фиксируют и расследуют по статьям о терроризме.

Напомним, в четверг, 22 мая, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль в селе Белица. В результате нападения Волобуев получил ранения и был доставлен в больницу. Пострадавший уже дал показания следователям, детализируя обстоятельства атаки.

Ранее сообщалось, что ребенок и две женщины ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области.