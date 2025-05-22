СК возбудил дело о теракте после атаки на главу Беловского района
После атаки на районного главу Курской области возбудили уголовное дело
Фото: [Машина скорой помощи едет по Тверской улице в Москве/Медиасток.рф]
Следственный комитет РФ начал уголовное производство по факту атаки на главу Беловского района Курской области Николая Волобуева.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что инцидент квалифицирован как террористический акт. СК РФ намерен установить всех причастных из состава ВСУ и добиться их привлечения к ответственности. Инцидент произошел на фоне регулярных обстрелов приграничных территорий, которые российские власти систематически фиксируют и расследуют по статьям о терроризме.
Напомним, в четверг, 22 мая, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданский автомобиль в селе Белица. В результате нападения Волобуев получил ранения и был доставлен в больницу. Пострадавший уже дал показания следователям, детализируя обстоятельства атаки.
Ранее сообщалось, что ребенок и две женщины ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области.