39-летний военнослужащий ВСУ Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону российской армии на Донецком направлении. Об этом военный эксперт, экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов, опубликовавший в своем телеграм-канале уникальные кадры события.

Рассказывается, что Лихачев заранее договорился с российскими военными о переходе. А танк он «прихватил», чтобы никто не заподозрил его в побеге — якобы отправился на боевое задание. Подъезжая к российским позициям, он высоко поднял ствол, чтобы обозначить себя.

Лихачев родился в городе Сватово в ЛНР. Он успел пожить в Польше, вернулся на Украину. Повоевал сразу в трех бригадах, каждая из которых несла большие потери.

Безсонов намекнул, что это не совпадение. По его словам, Лихачев, еще будучи бойцом ВСУ, занимался диверсионной деятельностью в пользу России.

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