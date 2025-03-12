Боец закрыл собой мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Российский боец Виталий с позывным Сухой пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, рассказала РИА Новости жительница села Шевченко.

У женщины дома был генератор, она разрешала соседям заряжать у себя телефоны. Однако к ней в дом зашел российский боец по имени Виталий и попросил зарядить пауэрбанк.

Потом он приходил к этой семье несколько раз. В последний раз он пришел с утра, когда был туман, чтобы операторы дронов ВСУ не могли отследить перемещение российских военнослужащих. В тот день, по словам женщины, украинские боевики выпустили дрон «Баба-Яга».

«Прилетела... и начала нас расстреливать. Он как раз сидел у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у нее», — рассказала она.

Виталий закрыл собой дочь и внучку женщины и спас их от гибели.

По ее словам, у Виталия должен бы родиться ребенок, он показывал местным жителям снимки с УЗИ и говорил, что у него будет дочь.

«Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали», — объяснила беженка.

Ранее сообщалось о том, что жительница Курской области полгода пряталась в подвале от украинских боевиков.