Семь участников 103-й бригады территориальной обороны Украины арестованы по подозрению в преступлениях, совершенных в Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Ведется уголовное производство против «боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины».

Как сообщается, Анатолий Волошин, Сергей Караев, Владимир Аршулик, Александр Дойчук, Олег Вовк, Зиновий Сигерич и Андриан Кульбаба подозреваются в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ организованной группой).

А также различными частями статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия, включая крупнокалиберное, а также взрывных устройств).

Следствие предполагает, что в начале августа 2024 года подозреваемые открыли огонь в Кореневском районе Курской области, включая села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, с целью запугивания местных жителей, причинения значительного ущерба и дестабилизации работы органов власти.

Ранее сообщалось, что польский наемник пытался убить жителя Курской области из-за георгиевской ленты. По информации, его спасла российская армия. В удачный момент началось сопротивление, отряд ВСУ и его наемники скрылись, «поджав хвосты».