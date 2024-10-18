Житель Курской области пообщался с RT и рассказал, как едва не стал жертвой агрессивного польского наемника, выступающего на стороне ВСУ.

В плен украинских сил россиянин попал 12 августа. У него забрали все ценное, включая банковские карты и телефон. Бойцы при обыске нашли и георгиевскую ленточку, которая вызвала гнев у одного из захватчиков. Им оказался польский наемник. По словам собеседника, боец пугал его и пытался убить.

«Он поднес дуло к нижней челюсти, голову мне задрал стволом. Я, конечно, подумал, что это все будет — последние моменты моей жизни. Но потом он как-то не по-здоровому засмеялся и убрал автомат в сторону», — сказал житель Курской области.

Собеседник отметил, что его спасла российская армия. В удачный момент началось сопротивление, отряд ВСУ и его наемники скрылись, «поджав хвосты». Пленника бросили на месте, вероятно, забыв от ужаса. Вскоре мужчина уехал из Курской области с двумя соседками, успешно преодолев заминированную трассу.

Ранее сообщалось, что Киев стал посылать пожилых людей на передовую и самые опасные участки фронта.