Российская армия нанесла удары по месту дислокации иностранных наемников в Сумской области

На территории Сумской области воздушными ударами поражены места дислокации диверсионно-разведывательных групп и иностранных наемников. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор украинского пророссийского подполья, его слова привело РИА Новости.

По утверждению подпольщика, в Сумской области состоялось четыре прилета. Один из них поразил ротные опорные пункты ВСУ. Другой зафиксирован в расположении диверсионно-разведывательных групп. Третий накрыл центры, которые управляют беспилотниками.

«Прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным», — указал он журналистам.

Помимо этого, удары фиксировались и в Харьковской области. В этом регионе была накрыта инфраструктура военной логистики. В пригороде Чугуева серьезные повреждения нанесены складу и пункту, через который перебрасывают дроны.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на субботу, 28 июня, российская противовоздушная оборона уничтожила 31 украинский дрон. Девять беспилотников было уничтожено над Крымским полуостровом. Шесть БПЛА сбили над Брянской областью. В Смоленской области и над акваторией Черного моря было перехвачено по пять дронов. Два беспилотника нейтрализовали над Азовским морем.