Богомаз: мирный житель ранен в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Украинские боевики поздно вечером в субботу, 14 декабря, предприняли попытку атаковать приграничную территорию Брянской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате вражеской воздушной атаки на населенный пункт Курковичи в Стародубском муниципальном округе один местный житель получил осколочные ранения брюшной полости, рук и ног. Мужчина был экстренно госпитализирован.

«Он доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте падения осколков вражеского дрона работают оперативные службы области.

Ранее сообщалось, что в Сочи над городом прогремели несколько взрывов, работает ПВО.