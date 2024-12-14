В Сочи громко: над городом прогремело несколько взрывов, работает ПВО

В Сочи в субботу, 14 декабря, поздно вечером произошло несколько взрывов. По информации от местных жителей, это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.

Жители поселка Вардане, расположенного в Лазаревском районе города, также сообщили о громких звуках.

«… около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишет telegram-канал Shot.

По данным, полученным от наблюдательных постов, системы противовоздушной обороны активно реагируют на беспилотные летательные аппараты в зоне от Новороссийска до Сочи. Пока нет официальных данных о ситуации.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива.