Богомаз: при обстреле ВСУ пострадал глава Стародубского округа Брянской области
Фото: [соцсети]
При атаке вражеского беспилотника был ранен глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Помимо Подольного, пострадали водитель и сотрудник МЧС. Дрон противника атаковал приграничное с Украиной село Курковичи.
«Курковичи атаковал дрон, в результате загорелся дом и возникла угроза распространения огня на другие. Когда на месте ЧП пожарные тушили возгорание, а глава округа помогал жителям, произошла еще одна атака», — написал Богомаз.
Губернатор добавил, что все пострадавшие в настоящее время находятся в больнице. Пожар потушен.
Ранее сообщалось, что в Воронеже 22 квартиры и 38 автомобилей повреждены из-за падения обломков БПЛА.