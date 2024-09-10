Богомаз: ПВО отражает в Брянской области массированную атаку ВСУ с применением БПЛА

Украинские боевики прямо сейчас атакуют приграничные с Украиной территории Брянской области России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Он сообщил, что попытку массированной атаки на инфраструктурные объекты Брянской области с применением БПЛА отражают региональные боевые расчеты противовоздушной обороны.

«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей!» — говорится в сообщении.

Богомаз попросил жителей Брянской области по возможности отсидеться дома, в целях безопасности и в условиях угрозы жизни не выходить на улицы и не подходить к окнам.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.