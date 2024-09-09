В Воронежской области закончилась детонация боеприпасов, жители возвращаются домой

В Острогожском районе Воронежской области потушили пожар. Губернатор Александр Гусев также сообщил, что на определенных участках и трассах завершилась детонация опасных предметов.

В Острогожском районе восстановили электро- и газоснабжение во всех селах, которые были близко к месту происшествия. Жители эвакуированных поселений возвращаются домой.

Пожар на данный момент полностью потушили, но за время своего буйство он успел повредить несколько домов. Владельцам этих домов будет оказана помощь.

«Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась. Пожар потушен. Жители эвакуированных населенных пунктов возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются», — написал губернатор в Telegram-канале.

Детонация опасных предметов прекратилась, однако на отдаленных от сел местностях работают саперы. Жителей района предупредили о необходимости оставаться в поселениях, не бродить по территории за пределами и избегать подозрительных предметов.

Напомним, с прошлой субботы в Острогожском районе был объявлен режим ЧС, началась детонация взрывоопасных предметов из-за падения беспилотника.

Ранее сообщалось, что трассу «Воронеж—Луганск» закрыли после мощной атаки ВСУ.