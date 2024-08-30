Богомаз: ПВО уничтожила восемь украинских БПЛА над Брянской областью

Боевые расчеты российской ПВО ликвидировали за час в небе над Брянской областью сразу восемь вражеских дронов, проинформировал в Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Ранее в Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки вражескими БПЛА. Гражданам настоятельно рекомендовано на время тревоги не выходить на улицу и по возможности оставаться дома. Тех, кто находится в настоящее время на улице, призвали спуститься в ближайшее укрытие.

«Нашими защитниками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал Богомаз.

Глава Брянской области уточнил, что в результате ликвидации авиатехники противника пострадавшие и разрушения на земле отсутствуют. В настоящее время на месте падения обломков дроном работают сотрудники экстренных и оперативных служб региона.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.