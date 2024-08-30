Опасность атаки с воздуха беспилотными летательными аппаратами объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях проинформировали врио губернатора Курщины Алексей Смирнов и губернаторы Вячеслав Гладков и Александр Гусев соответственно.

Гражданам настоятельно рекомендовано на время тревоги не выходить на улицу и по возможности оставаться дома. Тех, кто находится в настоящее время на улице, призвали спуститься в ближайшее укрытие.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.