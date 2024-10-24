Богомаз: российская ПВО сбила украинский беспилотник под Брянском

Украинский ударный беспилотник поздно вечером пытался атаковать приграничную с Украиной территорию Брянской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, силы ПВО сработали слажено, выявили вражеский дрон в небе и ликвидировали его. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Глава Брянской области добавил, что в настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают региональные оперативные и экстренные службы.

Напомним, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на Московском проспекте в Воронеже вражеский беспилотник спикировал на жилой комплекс, после чего начался пожар. То же самое произошло и в жилой застройке в левобережной части города. Помимо этого, на окраинах Воронежа и за его пределами на земле загорелись несколько сбитых беспилотников.