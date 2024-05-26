Богомаз: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в Брянской области

Украинские боевики вновь атакуют Брянскую область. Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз, только что боевыми расчетами ПВО поражены в небе над Севским районом несколько вражеских дронов.

Богомаз пояснил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

«Два разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны России», — написал он в Telegram.

Ранее мы писали, что боевыми расчетами ПВО над Белгородской областью были выявлены и ликвидированы противокорабельная ракета «Нептун», а также 29 снарядов РСЗО Vampire.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.