Богомаз: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Брянской областью

Российские боевые расчеты противовоздушной обороны выявили и ликвидировали в небе над территорией Брянской области три украинских боевых дрона, что должны были атаковать инфраструктурные объекты. Об этом в четверг, 17 октября, в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Александр Богомаз.