Богомаз: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Брянской областью
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Российские боевые расчеты противовоздушной обороны выявили и ликвидировали в небе над территорией Брянской области три украинских боевых дрона, что должны были атаковать инфраструктурные объекты. Об этом в четверг, 17 октября, в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений в результате уничтожения вражеской авиатехники не зафиксировано.
«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы региона, добавил Богомаз.
Ранее Герой РФ Липовой назвал тревожную причину резкого сокращения количества атак украинских войск на Россию.