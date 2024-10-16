По словам Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, украинские войска могли резко уменьшить количество атак на Россию на фоне подготовки к крупномасштабному удару. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что на данный момент украинская армия может собирать силы и средства с целью применения их против российских стратегических объектов или мирного населения.

По мнению генерал-майора, нельзя исключать и иную причину: у украинских войск могли сократиться запасы вооружения, поставляемого Европой и США. К тому же в странах Старого Света стали все чаще говорить об усталости от Незалежной и боевых действий, а как только европейские государства отвернутся от Киева, ВСУ продержатся максимум две недели.

Ранее сообщалось, что военные РФ завершают окружение 2 тыс. солдат ВСУ в Курской области.