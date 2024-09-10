Богомаз: в Брянской области в течение часа уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 10 сентября, ВСУ атаковали приграничную с Украиной Брянскую область. Удар наносился при помощи дронов в стремлении поразить ряд инфраструктурных объектов региона. Задействованы силы ПВО.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз, только за один последний час российские силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе 21 вражеский дрон.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил Богомаз.

Глава региона добавил, что боевые расчеты ПВО продолжают свою работу. На территории Брянской области продолжает действовать режим опасности атаки с воздуха.

Ранее сообщалось, что трассу «Воронеж—Луганск» закрыли после мощной атаки ВСУ.