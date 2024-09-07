Трассу «Воронеж—Луганск» закрыли после мощной атаки ВСУ

После атаки со стороны Украины на территорию Острогожского района Воронежской области была перекрыта трасса Воронеж — Луганск. Об этом предупредил губернатор области Александр Гусев.

Дорога временно закрыта полностью. Ее важно обезопасить для движения, дождаться, когда участки разминируют. После атаки украинских дронов там началась детонация, звучат взрывы. По словам Гусева, полностью перекрыта территория с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск.

«Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — написал Александр Гусев в своем официальном канале.

Напомним, что 7 сентября из района Воронежской области, где случилась атака ВСУ дронами, эвакуировали население. В трех населенных пунктах действует режим ЧС. В районе горит сухая трава, с последствиями нападения пытаются справиться экстренные службы и саперы.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли автомобиль с женщинами и детьми в Курской области.