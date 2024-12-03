Богомаз: враг атаковал Брянскую область ударным беспилотником

Вражеские вооруженные формирования не оставляют попыток поразить инфраструктурные объекты на приграничной с Украиной территории Брянской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, поздним вечером во вторник, 3 декабря, над Брянской областью в небе был выявлен и ликвидирован украинский ударный беспилотник.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа», — написал он.

В своем Telegram-канале Богомаз поблагодарил боевые расчеты ПВО и добавил, что пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы Брянской области.

Ранее сообщалось, что обломки дрона ВСУ упали на территорию детского садика в Ростовской области.