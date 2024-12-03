Обломки дрона упали на территорию детского садика в Ростовской области

Над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник, после этого его обломки рухнули на территорию детсада. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь, врио главы региона.

Инцидент произошел сегодня, в 10.00 в Каменском районе.

«Средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице», — указал Слюсарь.

По его данным, во время этого ЧП никто не пострадал. Никаких разрушений также не отмечено. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, на протяжении ночи над регионом было сбито 24 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева. Его считают виновным в незаконном приобретении и сбыте оружия. Замглавы региона отправили в СИЗО до конца января следующего года.