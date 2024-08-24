В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после налета украинских дронов

После воздушного удара ВСУ по Воронежской области, в трех населенных пунктах пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона объяснил введение ЧС ликвидацией последствий пожара, а также взрывов по итогам падения беспилотников. По его утверждению, один из населенных пунктов Острогожского района даже пришлось эвакуировать. Была запущена и эвакуация людей из одного из дачных садовых товариществ. Всего в безопасные места вывезены порядка двухсот человек.

«Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», - указал он.

Гусев добавил, что ранения по итогам налета получили два человека. Одна женщина была отправлена в больницу, вторая от госпитализации отказалась. Была повреждена линия электроснабжения, за счет чего в одном из сел временно наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее Гусев заявил о детонации обломков сбитых украинских беспилотников в регионе. Средства ПВО и РЭБ успешно перехватили вражеские беспилотные летательные аппараты, но те при падении взрывались и вызвали на земле пожар.