Бойцу из Якутии присвоили звание Героя России посмертно

Петру Куприянову, уроженцу Якутии, было присвоено высокое звание Героя России (посмертно). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

По утверждению главы Республики Якутия, Куприянов действовал геройски в зоне спецоперации. Его бронемашина подорвалась на мине, после чего боец получил ранения и был контужен. Тем не менее, он повел других военнослужащих в атаку.

«Проявил военную смекалку, пробивая путь через минное поле подствольным гранатомётом. Его решительность и грамотное командование позволили бойцам успешно зачистить и удержать важную позицию противника», — указал он.

Куприянов погиб в сентябре прошлого года, и указом президента ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Ранее сообщалось о награждении этим высоким званием еще одного бойца из Якутии, Андрея Григорьева, который носит позывной Тута. Он стал известным после того, как во время боя сошелся в рукопашную с украинским солдатом и одержал победу в схватке. Он также взорвал склад ВСУ.