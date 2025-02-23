В Кремле наградили якутского военного за победу в эпичном рукопашном бою с украинцем

Участник СВО Андрей Григорьев из Якутии, служащий под позывным «Тута», удостоился награды из рук президента РФ Владимира Путина. В Кремле бойцу вручили высшую государственную награду — Золотую звезду Героя России.

Награждение Туты и других отличившихся военных провели символично в День защитника отечества. Якут получил Золоту звезду Героя России, так как запомнился самоотверженным смелым боем, который стал символом несгибаемой воли.

Примечательно, что это десятый по счету уроженец Якутии, которого удостоили высшей награды за участие на СВО.

Напомним, имя Андрея Григорьева стало известно после публикации эпичного видео с рукопашным боем. Ефрейтор умело сразился с бойцом ВСУ в рукопашном сопротивлении, а затем добил его ножом. Перед смертью украинский солдат восхитился навыками российского вояки. Также оказалось, что это не единственная заслуга Туты. Позже он находился в тылу врага, уничтожил еще несколько противников и технику, а также взорвал склад ВСУ. От имени губернатора Якутии Айсена Николаева Григорьеву также подарили новый якутский нож.

Ранее Тута сам рассказал, как прошел бой с украинским противником на кулаках и ножах.