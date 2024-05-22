Украинским войскам пришлось столкнуться с наступлением российской армии в необорудованных окопах, где нет и намека на бетон — были проведены только земляные работы.

Среди брошенного оружия российские бойцы обнаружили пулеметы ЗПУ-1 (выпуска 1949 года) и «Максим» (времен первой мировой войны). Неудивительно, что оснащенные таким образом бойцы ВСУ побросали позиции, а многие из них предпочли сдаться в российский плен.

Ранее на низкое качество укреплений в Харьковской области жаловались пленные ВСУ. Они считают, что руководство прикарманило выделенные на строительство средства.