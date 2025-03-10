Российские военные смогли помочь своим товарищам, участникам операции «Поток», вырваться из окружения в районе хутора Кубаткин. Об этом заявили военкоры «Русской весны» в Telegram.

Тыл ВСУ атаковали благодаря миссии, в ходе которой военные перебрались по подземным трубам. Позиции врага сбили, закрепившись на хуторе Кубаткин. Недавно к составу этих военных присоединились бойцы 155 бригады морской пехоты и штурмовые подразделения 30-го полка. Среди участников также спецподразделение «Ахмат».

Военкоры отметили, что такая группировка позволила создать эффективную координацию для атаки, что помогло замыканию флангов вокруг хутора.

Отметим, что в Минобороны России информацию о прорыве к подразделениям на курской территории не комментировали.

Напомним, за последние дни в рамках контроперации ВС РФ удалось освободить несколько территорий Курской области, а также укрепить свои позиции в районе многострадальной Суджи. Одной из самых успешных и гениальных миссий армии РФ стала как раз операция «Поток». Скрытый заход в тыл противника провернули по трубе, которая ранее была предназначена для прокачки газа в Европу. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что эта операция имеет все шансы войти в учебники истории.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отступать из Курской области и массово сдаваться в плен.