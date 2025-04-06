Бойцы ВСУ на танках уничтожили прибывшие машины из Европы
ВСУ задавили на танках присланные из Европы гуманитарные автомобили
Фото: [unsplash.com]
Украинские бойцы уничтожили машины с гуманитарной техникой из Европы. Они переехали ее на танках, сообщи военкор Чингис Дамбиев в своем личном блоге.
Украинские военные переехали на танках гуманитарные автомобили из Европы, что следует из видео военкора. По его словам, боевики так «насытились» предоставленной помощью, что стали уничтожать поставки вместе с техникой. Также он предположил, что ВСУшники таким образом развлекались.
«Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет», — говорит закадровый голос на украинском языке.
Напомним, что союзники НАТО в скором времени обещали передать Украине истребители F-16.
Ранее неизвестные проникли на огромный склад НАТО и записали его на видео. В кадры попала в том числе бронетехника.