Бойцы ВСУ на танках уничтожили прибывшие машины из Европы

Украинские бойцы уничтожили машины с гуманитарной техникой из Европы. Они переехали ее на танках, сообщи военкор Чингис Дамбиев в своем личном блоге.

Украинские военные переехали на танках гуманитарные автомобили из Европы, что следует из видео военкора. По его словам, боевики так «насытились» предоставленной помощью, что стали уничтожать поставки вместе с техникой. Также он предположил, что ВСУшники таким образом развлекались.

«Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет», — говорит закадровый голос на украинском языке.

Напомним, что союзники НАТО в скором времени обещали передать Украине истребители F-16.

Ранее неизвестные проникли на огромный склад НАТО и записали его на видео. В кадры попала в том числе бронетехника.