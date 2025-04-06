Неизвестные проникли на огромный склад НАТО и сняли его на видео
Бельгийские сталкеры сняли на видео бронетехнику в ангаре НАТО
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Группа бельгийских сталкеров проникла на территорию крупного хранилища бронетехники, принадлежащего фирме Oip Land Systems, и задокументировала это на видео, сообщила «Российская Газета».
Внутри ангара внушительных размеров находятся разнообразные образцы бронированных машин, включая голландские БТР YPR-765, немецкие зенитные самоходные установки Gepard и австрийские легкие танки K-105 Kürassier. Примечательно, что на некоторых единицах техники сохранились знаки отличия KFOR, использовавшиеся в Косово.
Компания Oip Land Systems является филиалом бельгийской военно-промышленной корпорации, находящейся под контролем израильских владельцев.
Ранее экс-военачальник НАТО Ставридис заявлял о развале альянса из-за выхода США.