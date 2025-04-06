Неизвестные проникли на огромный склад НАТО и сняли его на видео

Бельгийские сталкеры сняли на видео бронетехнику в ангаре НАТО

Общество

Фото: [unsplash.com]

Группа бельгийских сталкеров проникла на территорию крупного хранилища бронетехники, принадлежащего фирме Oip Land Systems, и задокументировала это на видео, сообщила «Российская Газета».

Внутри ангара внушительных размеров находятся разнообразные образцы бронированных машин, включая голландские БТР YPR-765, немецкие зенитные самоходные установки Gepard и австрийские легкие танки K-105 Kürassier. Примечательно, что на некоторых единицах техники сохранились знаки отличия KFOR, использовавшиеся в Косово.

Компания Oip Land Systems является филиалом бельгийской военно-промышленной корпорации, находящейся под контролем израильских владельцев.

Ранее экс-военачальник НАТО Ставридис заявлял о развале альянса из-за выхода США.